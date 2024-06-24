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В Самарской области установят региональные выплаты за ранения для участников СВО

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут введены единовременные региональные выплаты для получивших ранения, увечия или заболевания участников специальной военной операции. Соответствующее постановление 21 июня подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Жители области, получившие на СВО тяжкое увечие (ранение, травму, контузию) или инвалидность 1 группы, смогут рассчитывать на выплату в 500 тыс. руб., увечье средней тяжести и инвалидность 2 группы - 250 тыс., легкое увечье и инвалидность 3 группы - 100 тысяч.

Также 100 тыс. руб. будет полагаться получившим увечия без подтверждения степени тяжести или травмы, не подпадающие под ведомственные страховые выплаты.

Выплаты будут распространяться на увечия, полученные с 24 февраля 2022 года. В случае гибели бойца их смогу получить члены его семьи.

Постановление вступит в силу после принятия поправок в региональный бюджет. Ранее Вячеслав Федорищев анонсировал их внесение на 25 июня.

Напомним, ранее было принято решение о повышении единовременной выплаты для жителей области, подписывающих контракт и отправляющихся на СВО — она составит суммарно 1 млн рублей.

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