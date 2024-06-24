В Самарской области установят региональные выплаты за ранения для участников СВО

В Самарской области будут введены единовременные региональные выплаты для получивших ранения, увечия или заболевания участников специальной военной операции. Соответствующее постановление 21 июня подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Жители области, получившие на СВО тяжкое увечие (ранение, травму, контузию) или инвалидность 1 группы, смогут рассчитывать на выплату в 500 тыс. руб., увечье средней тяжести и инвалидность 2 группы - 250 тыс., легкое увечье и инвалидность 3 группы - 100 тысяч.

Также 100 тыс. руб. будет полагаться получившим увечия без подтверждения степени тяжести или травмы, не подпадающие под ведомственные страховые выплаты.

Выплаты будут распространяться на увечия, полученные с 24 февраля 2022 года. В случае гибели бойца их смогу получить члены его семьи.

Постановление вступит в силу после принятия поправок в региональный бюджет. Ранее Вячеслав Федорищев анонсировал их внесение на 25 июня.

Напомним, ранее было принято решение о повышении единовременной выплаты для жителей области, подписывающих контракт и отправляющихся на СВО — она составит суммарно 1 млн рублей.