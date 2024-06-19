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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев представит заместителей губернатора 25 июня

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 25 июня планирует внести на согласование в губдуму кандидатуры заместителей губернатора. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Также губернской думе будет представлен проект бюджета развития. "В поправках учтены магистральные направления, увеличение финансирования социальной сферы, поддержки СВО, развитие дорожного фонда и общественного транспорта, здравоохранения - всех важных направлений", - написал глава региона.

Он добавил, что по сути представит проект будущей пятилетней программы развития региона. Ее итоговую версию, доработанную с участием общественности и экспертов, планируется утвердить до августа.

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