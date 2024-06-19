Вячеслав Федорищев представит заместителей губернатора 25 июня

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 25 июня планирует внести на согласование в губдуму кандидатуры заместителей губернатора. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Также губернской думе будет представлен проект бюджета развития. "В поправках учтены магистральные направления, увеличение финансирования социальной сферы, поддержки СВО, развитие дорожного фонда и общественного транспорта, здравоохранения - всех важных направлений", - написал глава региона.
Он добавил, что по сути представит проект будущей пятилетней программы развития региона. Ее итоговую версию, доработанную с участием общественности и экспертов, планируется утвердить до августа.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...