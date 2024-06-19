Вячеслав Федорищев представит заместителей губернатора 25 июня

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 25 июня планирует внести на согласование в губдуму кандидатуры заместителей губернатора. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.