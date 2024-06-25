Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе

Прокуратура Советского района Самары провела проверку по сообщению о нарушении требований законодательства о доступности и бесплатности образования.

Ранее в надзорное ведомство пожаловался родитель учащегося школы № 87. 20 мая 2024 г. на общешкольном родительском собрании представители администрации учебного заведения заявили, что родительские комитеты должны сдать деньги на замену устаревшего освещения в классах.

Прокуратура же выяснила, что школа не подавала в городской департамент образования заявку на финансирование замены освещения.

Прокурор внес директору школы представление об устранении нарушений.