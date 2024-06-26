В Самарской области ремонтируют поперечник между значимыми трассами региона

До конца 2025 г. по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтирована дорога регионального значения "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка. Протяженность ремонтируемого участка составляет 25,8 км.

Автомобильная дорога проходит по трем районам Самарской области — Красноярскому, Елховскому и Ставропольскому — и является поперечником между значимыми трассами региона, ведущими в направлении Татарстана и Ульяновской области.

Сейчас дорожники приводят к нормативу самый разбитый участок трассы, расположенный в Ставропольском и Красноярском районах. Его протяженность составляет 10,3 км.

В настоящее время на участке ведутся работы по устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Также подрядной организации предстоит выполнить работы по укладке верхнего слоя дорожной одежды, ремонту водопропускных труб, устройству остановочных карманов, пешеходных переходов, замене остановок общественного транспорта, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Кроме того, ведутся работы по ремонту двух мостов в составе дороги, который закончат в сентябре 2024 года.

Всего в 2024 г. в регионе в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Отметим, что по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог местного значения в 2024 г. дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей. Средства будут направлены всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд руб. Самаре, 644 млн руб. Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 г. составит 9,566 млрд рублей.