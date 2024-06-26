Представители Ассоциации опорных вузов "Т Плюс" поделились опытом привлечения молодежи в энергетику

В онлайн-формате прошел круглый стол комитета по развитию кадрового потенциала Ассоциации опорных вузов ПАО "Т Плюс". В мероприятии приняли участие специалисты по работе с персоналом Самарского филиала "Т Плюс" и представители ведущих высших учебных заведений Урала и Поволжья.
Напомним, в феврале 2024 года десять вузов, которые готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК, подписали меморандум о создании Ассоциации опорных вузов "Т Плюс". Она призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.
На сегодняшний день в рамках ассоциации создан ряд комитетов, призванных помочь энергетикам и преподавателям обменяться имеющимся опытом и выработать общие решения. Основной темой круглого стола комитета по развитию кадрового потенциала интеграции работодателя в проекты и события вузов с целью его продвижения. Докладчиками выступили представители Самарского филиала "Т Плюс" Елена Васильева и Екатерина Курченкова, а также руководитель комитета — советник директора Уральского энергетического института Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина Павел Любушкин.
"Дискуссия получилась активной и насыщенной, поскольку тема бренда и его продвижения в университетской среде чрезвычайно актуальна. Многие региональные наработки могут быть востребованы у коллег из других регионов. На мой взгляд, подобные мероприятия помогают организовать эффективную совместную работу по повышению престижности профессий энергетической отрасли. Ассоциация в целом позволяет создавать комфортную и безопасную среду формирования совершенно нового этапа во взаимодействии вузов и работодателя", — отметила начальник управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Екатерина Курченкова.
По итогам круглого стола было решено рекомендовать всем вузам, входящим в ассоциацию, учесть опыт продвижения бренда "Т Плюс" в Самарском государственном техническом университете, а также проекты Уральского федерального университета. Кроме того, актуальным и полезным был признан формат мероприятий с приглашением к участию представителей вузов из других комитетов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.