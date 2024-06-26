Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает championat.com. Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы с Украины Даяны Ястремской. Счет - 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

За время матча Шнайдер реализовала четыре брейк-пойнта из 14, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. В свою очередь, Ястремская допустила пять двойных ошибок и выполнила две подачи навылет.

Соперницей Шнайдер в следующем раунде соревнований станет 113-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Встреча состоится 27 июня и начнется не ранее 12:00 мск.