Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает championat.com. Россиянка обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Диана четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету испанской теннисистки по шесть эйсов и двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале Бад-Хомбурга Шнайдер встретится с американкой Эммой Наварро.