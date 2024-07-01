Представители "Т Плюс" вручили дипломы студентам СЭК им. Мачнева

Энергетики Самарского филиала "Т Плюс" вручили дипломы выпускникам Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. В том числе заветные документы об окончании обучения получили 196 студентов факультета электро- и теплоэнергетики.

Данное учебное заведение готовит ключевых специалистов для работы на энергетических производствах. Часть выпускников ежегодно трудоустраивается на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей компании "Т Плюс". Дипломы студентам профильных энергетических специальностей вручил технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

"Производственные предприятия "Т Плюс" традиционно являются одним из наиболее привлекательных мест трудоустройства для выпускников профильных учебных заведений региона. Энергетики всегда заинтересованы в привлечении перспективных молодых ребят к работе на энергообъектах", — отметил Виктор Яшин.