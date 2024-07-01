Представители "Т Плюс" вручили дипломы студентам СЭК им. Мачнева

Энергетики Самарского филиала "Т Плюс" вручили дипломы выпускникам Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. В том числе заветные документы об окончании обучения получили 196 студентов факультета электро- и теплоэнергетики.
Данное учебное заведение готовит ключевых специалистов для работы на энергетических производствах. Часть выпускников ежегодно трудоустраивается на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей компании "Т Плюс". Дипломы студентам профильных энергетических специальностей вручил технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
"Производственные предприятия "Т Плюс" традиционно являются одним из наиболее привлекательных мест трудоустройства для выпускников профильных учебных заведений региона. Энергетики всегда заинтересованы в привлечении перспективных молодых ребят к работе на энергообъектах", — отметил Виктор Яшин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.