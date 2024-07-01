Выпускники самарских вузов смогут пройти оплачиваемую стажировку в ВТБ

1 июля 2024 года ВТБ запустил новый сезон стажерской программы ВТБ Юниор — оплачиваемой годовой стажировки для молодых специалистов в различных бизнес-направлениях банка ВТБ. Стажировку пройдут 549 выпускников в 70 городах России, включая Самару и Тольятти.
В этом году численность стажеров увеличилась на 60% по сравнению с прошлогодним сезоном. В результате к команде головной организации присоединятся 229 молодых специалистов, а к сети банка — 320.
С первых дней стажерам предстоит работать над серьезными проектами и находить решения сложных бизнес-задач под руководством экспертов команды банка. Молодых специалистов будут поддерживать персональные наставники, которые помогут определить векторы профессионального развития на период программы. Уже в первый рабочий день все стажеры прошли вводный адаптационный курс, узнали о структуре и стратегии развития Группы ВТБ, а также получили возможность задать вопросы руководителям различных бизнес-направлений.
"ВТБ предоставляет широкий спектр программ стажировок, и самой масштабной из них является ВТБ Юниор. Для нас важно, что в условиях высокой конкуренции наблюдается устойчивый интерес к нашей программе со стороны молодых специалистов. В этом сезоне мы получили почти в полтора раза больше откликов по сравнению с прошлым годом — более 30 000 молодых специалистов захотели стать стажерами в ВТБ. Все студенты прошли многоступенчатый отбор на стажировку, конкурс на участие составил свыше 55 человек на место. Уверен, что опыт, компетенции и творческий подход наших экспертов помогут стажерам полностью погрузиться в бизнес-среду и дадут старт их успешной карьере", — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.
Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, смогут остаться в команде ВТБ на постоянной основе. Согласно статистике, по всем стажерским программам ежегодно более 70% от числа всех стажеров продолжают карьеру в банке.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.