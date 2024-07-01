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Угонщики полюбили отечественное: Lada вытеснила Toyota и Kia из топа автокраж Ивановская и Костромская области — самые аварийные регионы первого полугодия: аналитика "Ингосстраха" Просто быть в команде: практически половина штата "Ингосстраха" — молодежь Пожар — самая частая причина страховых случаев: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ ВСК защитила автопарк АО "Коми дорожная компания"

Страхование Финансы

Угонщики полюбили отечественное: Lada вытеснила Toyota и Kia из топа автокраж

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия 2024 года в России продолжило сокращаться количество угонов — на 13% по оценкам аналитиков Страхового Дома ВСК. При этом значительно выросло число краж авто, совершенных не в родных регионах застрахованного. В частности, во время междугородних поездок — с 6% в 2023 году до 67% в 2024 году. В лидеры антирейтинга вышла отечественная Vesta.

По итогам первого полугодия 2024 году регионом-лидером по числу угонов стал Дагестан — на него пришлось 60% преступлений. На втором месте — Москва, 20%. Причем в 2023 году на долю столицы приходилось 53% угонов.

67% угонов в нынешнему году было зафиксировано не в родных регионах застрахованного, самой опасной локацией для автовладельцев-путешественников стал Кизлярский район Дагестана.

Самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Причем среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%).

Чаще всего традиционно угоняли автомобили юридических лиц (такси, каршеринг) — 67% происшествий. Для сравнения в прошлом году данный показатель составлял 59%.

Самая высокая доля угонов в 2024 году была зафиксирована в марте (53%) и апреле (20%).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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