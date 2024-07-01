Угонщики полюбили отечественное: Lada вытеснила Toyota и Kia из топа автокраж

По итогам первого полугодия 2024 года в России продолжило сокращаться количество угонов — на 13% по оценкам аналитиков Страхового Дома ВСК. При этом значительно выросло число краж авто, совершенных не в родных регионах застрахованного. В частности, во время междугородних поездок — с 6% в 2023 году до 67% в 2024 году. В лидеры антирейтинга вышла отечественная Vesta.

По итогам первого полугодия 2024 году регионом-лидером по числу угонов стал Дагестан — на него пришлось 60% преступлений. На втором месте — Москва, 20%. Причем в 2023 году на долю столицы приходилось 53% угонов.

67% угонов в нынешнему году было зафиксировано не в родных регионах застрахованного, самой опасной локацией для автовладельцев-путешественников стал Кизлярский район Дагестана.

Самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Причем среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%).

Чаще всего традиционно угоняли автомобили юридических лиц (такси, каршеринг) — 67% происшествий. Для сравнения в прошлом году данный показатель составлял 59%.

Самая высокая доля угонов в 2024 году была зафиксирована в марте (53%) и апреле (20%).