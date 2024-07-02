СамГТУ отдадут несколько неиспользуемых зданий на ул. Антонова-Авсеенко

Минобрнауки России согласовало передачу СамГТУ неиспользуемых зданий на ул. Антонова-Авсеенко, 53, 55, 55а, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По словам парламентария, там будут созданы студенческий кампус, общежитие, актовый и спортивные залы, коворкинги и многое другое.

"Половина средств на его восстановление будет выделено из федерального бюджета, а остальную половину вложит сам вуз за счет своих внебюджетных доходов. Долгое время эти здания находились в аренде, никак не использовались и только ветшали. Рад, что мне удалось вернуть это имущество в казну, чтобы оно использовалось в интересах государства, а не сомнительных предпринимателей", - написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.