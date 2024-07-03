ВТБ: мошенники используют доверенные номера

ВТБ отмечает активность мошенников по одной из старых схем. Злоумышленники отбирают привязанные к сервисам неиспользуемые телефоны, скупают сим-карты с этими номерами и получают доступ к порталу Госуслуг, личным кабинетам банков, маркетплейсов и мессенджерам. Полученную информацию используют для доверительного контакта с жертвами в соцсетях, хищения средств и других преступных действий.

Для доступа к персональным данным пользователей мошенники применяют разные способы. По оценке ВТБ, сегодня на рынке примерно 80% от всех похищенных средств приходится на хищения методом социальной инженерии (звонки), 15% — хищения пластиковых карт и телефонов с приложениями банков, 5% — на схему со старыми сим-картами и утратой контроля над доверенным мобильным номером телефона.

В рамках схемы со старыми сим-картами мошенники сначала отбирают из всех доступных к продаже номеров телефонов те, которые к чему-то привязаны, покупают у сотовых операторов эти сим-карты — они находятся в открытом для приобретения доступе. Затем злоумышленники получают доступ к порталу Госуслуг или другим личным кабинетам и аккаунтам, используя их в своих интересах.

"Схема со старыми мобильными номерами для рынка не новая и, к сожалению, хорошо известная. Преступники по своим базам вычисляют жертв — пользователей услуг, которые не отвязали свои устаревшие мобильные номера от личных кабинетов, а затем скупают старые сим-карты. Используя прежние номера, мошенники восстанавливают доступ к аккаунтам или личным кабинетам по СМС и другим данным, в том числе для оформления кредитов и вывода средств. Защититься от такой схемы очень просто: как только вы меняете номер мобильного телефона, обновите информацию во всех личных кабинетах, сообщите в банки и в другие организации, которым вы раньше его передавали. Это элементарное действие предусмотрено законом, и именно оно помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы", — подчеркнул Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.