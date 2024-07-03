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Образование Общество

В СГСПУ чествовали лучших выпускников

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном социально-педагогическом университете прошла торжественная церемония чествования выпускников Самарского Педагогического, чьи имена вписаны в "Золотой фонд СГСПУ".

Успешные в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной деятельности получили награды из рук ректора СГСПУ и почетных выпускников вуза.

"Дорогие мои, сегодня завершается очень важный этап в вашей жизни. Вы получили диплом, а вместе с ним и профессию, но я очень хочу, чтобы вы были, в первую очередь, хорошими, добрыми людьми, людьми любознательными и заинтересованными, чтобы не останавливались на достигнутом, были открыты этому миру и продолжали учиться, — отметила ректор СГСПУ Светлана Бакулина. — Никогда не забывайте, что вы родились в великой стране. Мы учимся и работаем, совершаем подвиги и поступки не ради себя, а ради счастья своих родных и близких, знакомых и друзей, ради той великой страны, в которой мы с вами родились. Я желаю каждому из вас успехов и не прощаюсь. В добрый путь!".

Традиция награждения лучших выпускников зародилась в 2011 году. За эти годы в "Золотой фонд СГСПУ" вошли около двух тысяч молодых педагогов. В этом году его пополнили 108 выпускников.
Отличившимся в научной деятельности студентам награды вручил научный руководитель Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук Федор Гречников.

"Вы не просто "Золотой фонд". Вы на вес золота. Мы вас очень ждем в наших школах, — подчеркнула врио заместителя министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. — Я желаю вам жить с ощущением счастья. Пусть в вашей жизни происходят только яркие моменты. И поверьте, в школе их будет очень, очень много".

Лучших выпускников чествовали в пяти номинациях: творческая деятельность; научная деятельность; спортивные достижения; отличник учебы; общественная деятельность. Вручить награды пришли почетные выпускники Самарского Педагогического, в их числе победитель конкурса "Учитель года Самарской области 2024", учитель физики средней школы п. Балашейка Самарской области Надежда Милославская, лауреат и призер международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, руководитель и педагог вокальной студии "Виктория", руководитель и солистка музыкальной группы "Самара бит" Евгения Белоусова, руководитель волонтерского движения и фотопроекта "Жена героя" Анастасия Кириллова.

"Я на протяжении всей жизни с большой теплотой вспоминаю свои студенческие годы. Дорогие выпускники, я желаю вам, чтобы вы любили свою профессию. Двигайтесь вперед, стройте карьеру, но при этом оставайтесь добрыми и порядочными людьми", — обратился к молодым специалистам композитор, председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России, выпускник Самарского Педагогического Марк Левянт.

"Каждый из вас, дорогие выпускники, определил для себя цель, свой собственный Олимп. Первый шаг к этой цели уже сделан — позади защита диплома. Впереди следующие этапы. Желаю вам на каждом этапе оставаться в числе "Золотого фонда" и надеюсь, что ваши инициативы лягут в основу дальнейшего развития отрасли физкультуры и спорта, воспитания подрастающего поколения и формирования мотивации к здоровому образу жизни", — напутствовала номинантов врио министра спорта Самарской области, выпускница СГСПУ (на тот момент — Куйбышевского педагогического института) Лидия Рогожинская.

В ответном слове выпускники Анастасия Чернышёва и Марат Яхин отметили большой вклад педагогов в становление каждого выпускника и подчеркнули, что Самарский Педагогический — вуз, с которого все начинается.

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Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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