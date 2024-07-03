Диана Шнайдер вышла в третий круг Уимблдона

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер вышла в третий круг на Уимблдоне-2024, сообщает championat.com. В матче второго круга она разгромила победительницу US Open — 2017 американку Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:1.
Матч продолжался 51 минуту. На счету Шнайдер ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти. Стивенс не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта, имея один шанс.
Диана одержала седьмую победу подряд. На прошлой неделе 20-летняя россиянка выиграла турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В 1/16 финала Диана Шнайдер сыграет с 19-й сеяной турнира американской теннисисткой Эммой Наварро, которая во втором круге была сильнее японки Наоми Осаки.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!