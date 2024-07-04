Дарья Касаткина разгромила соперницу из Великобритании во втором круге Уимблдона

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина обыграла 148-й номер рейтинга WTA британку Юрико Миядзаки со счетом 6:0, 6:0 во втором круге Уимблдона-2024, сообщает championat.com.

Матч между россиянкой и представительницей Великобритании должен был состояться в среду, 3 июля, однако его отменили из-за непогоды. В следующем круге Касаткина встретится с Паулой Бадосой (Испания).