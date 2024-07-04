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Облправительство Власть и политика

На заседании регионального правительства обсудили реализацию нацпроекта "Демография"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области. Один из ключевых вопросов повестки — реализация в регионе нацпроекта "Демография".

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

"Важнейший проект "Демография" — в основе всего, и комплексность здесь позволяет с полной уверенностью сказать, что, если мы будем в полной мере выполнять поручения президента РФ, который принял решение направить существенные усилия и средства федерального бюджета на исполнение национальных проектов в стране, если мы будем внимательно смотреть на все аспекты нашей работы, то основная цель, которая поставлена перед нами всеми и перед страной — народосбережение — будет планово достигаться", — подчеркнул глава региона.

Особое внимание было уделено мерам поддержки семей с детьми, программам повышения рождаемости и продолжительности жизни, а также проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни.

Руководители профильных ведомств доложили о достигнутых показателях.

Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что все меры поддержки, предусмотренные региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей", предоставляются в штатном режиме. Среди них — ежемесячные выплаты при рождении детей, региональный семейный капитал, а также пособие на питание школьников из малоимущих многодетных семей.

Заседание традиционно проходило в открытом формате — в социальных сетях и на сайте правительства региона велась прямая трансляция, в ходе которой от зрителей, жителей Самарской области, поступали обращения. Одно из них, касающееся невозможности оформления пособий, глава региона зачитал в ходе обсуждения вопроса.

"Вижу несколько сообщений общего толка от мам, тезис очень простой: ничего оформить невозможно. Посмотрите внимательно, что еще мы можем и должны сделать — по информированности, по сервисам, которые позволяют эти услуги получать. В течение двух недель такие предложения представьте", — поручил глава региона руководителям профильных ведомств.

Также по обращению одного из жителей, Вячеслав Федорищев поручил за день до совещаний выкладывать материалы в общий доступ на сайт регионального правительства региона, чтобы жители могли ознакомиться с ними.

Еще один вопрос повестки заседания касался создания дополнительных мест в частных детских садах в рамках регионального проекта "Содействие занятости". Врио министра образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил: "В текущем году министерство заключило с министерством просвещения РФ соглашение на создание 45 дополнительных мест. В настоящее время уже начали принимать детей две организации: АНО "Планета детства Самара" и АНО "Планета детства +".

Главное условие в этой программе — стоимость пребывания ребенка в частном детском саду не должна превышать стоимости пребывания в муниципальном или государственном детском саду.

Руководитель области поинтересовался у Виктора Акопьяна о планах по увеличению мест в детских садах в последующие годы и поручил представить предложения для включения в национальный проект:

"Я буквально вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Кравцовым, мы договорились о том, что масштабно представим наши предложения в национальный проект. Выходите на замминистра, проговорите по всем аспектам и через две недели представьте всю фактуру для встречи".

Также глава региона поставил задачу врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталье Катиной совместно с Виктором Акопьяном подготовить проект создания молодежного правительства Самарской области, а также уже на следующее заседание пригласить представителей молодежи.

"Важно, чтобы эта работа приняла системную форму. У нас есть выпускники — самые талантливые, активные в общественной жизни, отличники в учебе — надо их приглашать, — акцентировал внимание врио губернатора. — Я бы хотел, чтобы и на наших заседаниях присутствовали представители молодежного правительства, чтобы они стали фильтром с точки зрения того, как молодежь видит развитие нашего города".

Заслушав доклад врио министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна о диспансеризации населения, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что это важнейший элемент сохранения личного здоровья каждого человека. Глава региона поручил руководителю ведомства проработать данный вопрос с деловыми объединениями, с крупными работодателями, усилить информационную работу, а также разработать региональную программу.

Отдельной темой стала доступность для жителей процедуры ЭКО.

"Задача — обеспечивать всех, кто нуждается в этой процедуре, такой возможностью. Увеличивайте количество уже с этого года ровно настолько, насколько необходимо нашим жителям", — поручил врио губернатора Армену Беняну.

Ранее глава региона ставил задачу региональному минздраву нарастить количество квот на процедуру МРТ по ОМС. Теперь их станет больше на 12,5 тысяч, а государственные учреждения здравоохранения переходят с двухсменного на трехсменный режим работы. Также принято решение об обновлении оборудования, что позволит повысить производительность.

О мероприятиях, направленных на поддержку регионального рынка труда, доложила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. В частности, более 500 сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса смогут пройти профессиональное обучение.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время нет отрасли, в которой не было бы потребности в кадрах. Предприятия конкурируют за сотрудников и вопрос переобучения приобретает все большую актуальность. Вячеслав Федорищев поручил профильным руководителям подготовить комплексное предложение по созданию центров переобучения

"Необходима система переобучения для тех, кто хочет наращивать свои компетенции и переходить на более ответственную работу, а не только для тех, кто выбывает по естественным причинам с предприятия, попадает под увольнение", — пояснил врио губернатора.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская доложила о достижении показателей регионального проекта "Спорт — норма жизни".

"Мы с вами ведем большую работу по программе "Мастер спорта". Она будет существенно дополнять национальный проект в важнейших направлениях развития массового спорта, поддержки тренерского корпуса, развитие инфраструктуры и мотивацию среди всех жителей к тому, чтобы заниматься системно спортом", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

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