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Тольяттинцы взяли "серебро" в командном первенстве России по мотогонкам в классе "250 кубов"

БАЛАКОВО. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Балаково накануне прошло командное первенство России по мотогонкам на гаревой дорожке в классе 250 кубических сантиметров.

Тольятти представляла команда ГБУ ДО "Спортивно-техническая школа" Илья Карпов, Дмитрий Пузырников, Никита Давлетшин под руководством тренера Ильи Бондаренко. За первенство тольяттинцы боролись с командами из Балаково, Новосибирска, Владивостока, Октябрьского и Салавата республики Башкортостан, Краснокамска Пермского края.

По итогам гонки тольяттинцы заняли второе место, пропустив в перед хозяев трека. Третьими финишировали гонщики Октябрьского.

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