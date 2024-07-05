Тольяттинцы взяли "серебро" в командном первенстве России по мотогонкам в классе "250 кубов"

В Балаково накануне прошло командное первенство России по мотогонкам на гаревой дорожке в классе 250 кубических сантиметров.

Тольятти представляла команда ГБУ ДО "Спортивно-техническая школа" Илья Карпов, Дмитрий Пузырников, Никита Давлетшин под руководством тренера Ильи Бондаренко. За первенство тольяттинцы боролись с командами из Балаково, Новосибирска, Владивостока, Октябрьского и Салавата республики Башкортостан, Краснокамска Пермского края.



По итогам гонки тольяттинцы заняли второе место, пропустив в перед хозяев трека. Третьими финишировали гонщики Октябрьского.