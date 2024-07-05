Самарский университет впервые вошел в еще один международный рейтинг вузов

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Американский журнал "U.S. News & World Report" опубликовал 10-й выпуск Рейтинга лучших глобальных университетов (Best Global Universities Rankings). В рейтинг включены 2250 университетов, среди которых 27 – российские. В том числе Самарский национальный исследовательский университет им. Королева.