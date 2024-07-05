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Архитектура Культура

В Самарской области восстановят усадьбу графов Орловых-Давыдовых

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируют отреставрировать крупный объект культурно-исторического наследия. Речь идет об усадьбе графов Орловых-Давыдовых (с. Усолье, Шигонский район). Подробности озвучили в министерстве туризма.

Фото: investinsamara.ru

Усадьба Усолье связана с дворянским и графским родом Орловых-Давыдовых, представители которого с 1768 до 1917 г. владели усадьбой, развивали ее и окрестности. Орловы и Орловы-Давыдовы — род просветителей, меценатов и благотворителей. На их деньги строились храмы, больницы, училища, содержались музеи и библиотеки. Ими было организовано крепкое хозяйство с применением новейших методов их ведения. Представители рода в разных поколениях являли собой яркий пример национальной элиты Российской империи.

Ансамбль усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения и включает в себя 30 объектов гражданской архитектуры XIX в. общей площадью более 16 500 м². Территория усадьбы ~ 28 га.

Реализация проекта "Усадьба Усолье" планируется в формате организации образовательно-воспитательного пансиона и туристическо-культурного кластера "Усадьба Усолье".

На первом этапе проекта будет построен глэмпинг "Звериный бугор", который расположится в 500 м по прямой от с. Усолье на реке Елшанка. Исторически на Савроматском кургане находился зверинец для излечения диких животных, организованный при графе В.П. Орлове-Давыдове. Здесь предполагается размещение до 15 коттеджей семейного и дружеского формата проживания, ветряная мельница с музейной экспозицией и функцией генерации энергии, рекреационная зона с пляжем, садом и огородом.

Также будет организован туристическо-сервисный центр и штаб проекта в бывшем "Доме садовника", который расположен в селе Усолье и сейчас требует восстановления. Опираясь на уникальный исторический контекст, на части площадей планируется создание исторической экспозиции "Садовник Помре", рассказывающей об истории усольских садов, традиций и технологий. В качестве развития темы экспозиции при Доме планируется воссоздать плодовый сад с огородом.

Сезонные образовательные сервисы будут запущены на территории усадебного парка, а южное каре комплекса ждет реставрация.

В целом проект направлен на актуализацию культурно-исторического наследия объекта путем восстановления усадьбы, создания работающих сервисов и культурно-образовательных продуктов, запуск исторических производств во всем комплексе зданий усадьбы.

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