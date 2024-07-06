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Футбол Спорт

Арсений Дмитриев продлил действие контракта с "Акроном"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-летний крайний полузащитник Арсений Дмитриев подписал долгосрочное трудовое соглашение с ФК "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"

Арсений Дмитриев еще прошлой осенью выступал за команду "Акрон-Академии Коноплева" в ЮФЛ-2 и за полгода проделал путь до вызова на тренировочные сборы с командой РПЛ.

В соревнованиях юношеского уровня под эгидой РФС Арсений провел 35 матчей (гол+пас — 5+6). В сезоне 2024 Дмитриев был заигран за наш дубль во Второй лиге Б, сыграв за "Акрон-2" 10 матчей (1+1).

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Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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