Арсений Дмитриев продлил действие контракта с "Акроном"

16-летний крайний полузащитник Арсений Дмитриев подписал долгосрочное трудовое соглашение с ФК "Акрон".
Арсений Дмитриев еще прошлой осенью выступал за команду "Акрон-Академии Коноплева" в ЮФЛ-2 и за полгода проделал путь до вызова на тренировочные сборы с командой РПЛ.
В соревнованиях юношеского уровня под эгидой РФС Арсений провел 35 матчей (гол+пас — 5+6). В сезоне 2024 Дмитриев был заигран за наш дубль во Второй лиге Б, сыграв за "Акрон-2" 10 матчей (1+1).
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!