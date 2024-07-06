Арсений Дмитриев продлил действие контракта с "Акроном"

16-летний крайний полузащитник Арсений Дмитриев подписал долгосрочное трудовое соглашение с ФК "Акрон".

Арсений Дмитриев еще прошлой осенью выступал за команду "Акрон-Академии Коноплева" в ЮФЛ-2 и за полгода проделал путь до вызова на тренировочные сборы с командой РПЛ.

В соревнованиях юношеского уровня под эгидой РФС Арсений провел 35 матчей (гол+пас — 5+6). В сезоне 2024 Дмитриев был заигран за наш дубль во Второй лиге Б, сыграв за "Акрон-2" 10 матчей (1+1).