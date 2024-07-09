В Самарской области создадут единый институт развития для предпринимателей

Во вторник, 9 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел координационное совещание с региональными институтами развития. В нем приняли участие представители областного правительства и организаций инфраструктуры развития бизнеса.

Глава региона, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул необходимость создания "единого окна", где предприниматели, представители среднего бизнеса и крупной промышленности могли бы получать все меры федеральной поддержки, а также предусмотренные региональным законодательством. Такой площадкой сможет стать единый институт развития.

"Единый институт развития, который управленчески будет обеспечивать бесшовность, то самое "одно окно". Нам нужно прийти к тому, чтобы предприниматель, приходя в одно место, получал полный комплекс мер поддержки. Поэтому такой единый институт мы с вами начинаем формировать. Исхожу из того, что в сентябре он должен заработать в новом формате", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Как рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, для поддержки регионального бизнес-сообщества создана система инфраструктурных организаций. Они работают по нескольким направлениям. Одно из них — инвестиции — работа с крупными и средними проектами; второе — малый и средний бизнес — поддержка в рамках национального проекта, включая содействие самозанятым и помощь в выходе на экспорт; третье — стартапы и инновационный малый и средний бизнес — поддержка по принципу одного окна.

Система поддержки предпринимателей, а также сопровождения бизнес-проектов по принципу "единого окна" будет развиваться на базе АО "Корпорация развития Самарской области", которая была создана в регионе для реализации масштабных крупных проектов. Среди них — аэропорт в Самаре, его реконструкция, а также создание крупнейших животноводческих комплексов в регионе. Есть опыт реновации исторических зданий. Одним из важнейших направлений, планируемых к развитию, является комплекс развития территорий.

На совещании глава региона представил нового генерального директора корпорации Ивана Минаева. Ранее Иван Владимирович 12 лет работал в системах поддержки инвестиционной деятельности и научного развития.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что опыт, полученный им за время работы, а также его опыт взаимодействия с федеральными структурами и построения корпоративной культуры, будут успешно применены на новом месте работы.