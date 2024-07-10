Самарцев предупредили о возможной продаже фальшивой молочной продукции

В Роспотребнадзоре по Самарской области сообщили, что, согласно информации тульских коллег, в продаже может находиться фальсифицированная молочная продукция производства ООО "Мосальский молокозавод". Юридическое лицо компании зарегистрировано в Мосальском районе Калужской области, а в качестве адреса производства указан Щекинский район Тульской области.
"В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО "Мосальский молокозавод" установлено фактическое отсутствие деятельности вышеуказанной организации", - отмечается в сообщении.
"Таким образом, производство молочной продукции осуществляется в неизвестных условиях и неустановленном месте. В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции данная информация направлена в правоохранительные органы Тульской области для принятия соответствующих мер", - рассказали в Управлении.
Также в Роспотребнадзоре попросили жителей информировать в случае обнаружения фактов "фальшивки". Это можно сделать, позвонив в отдел надзора по гигиене питания (тел. 260-42-02, 266-98-47).
"Напоминаем, что каждая единица молочной продукции подлежит маркировке цифровым кодом, который позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе — от изготовителя до потребителя. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Покупатели всегда могут самостоятельно проверить легальность оборота молочной продукции при помощи мобильного приложения "Честный знак", - подчеркнули в ведомстве.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
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