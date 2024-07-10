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Общество

Самарцев предупредили о возможной продаже фальшивой молочной продукции

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Роспотребнадзоре по Самарской области сообщили, что, согласно информации тульских коллег, в продаже может находиться фальсифицированная молочная продукция производства ООО "Мосальский молокозавод". Юридическое лицо компании зарегистрировано в Мосальском районе Калужской области, а в качестве адреса производства указан Щекинский район Тульской области.

"В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО "Мосальский молокозавод" установлено фактическое отсутствие деятельности вышеуказанной организации", - отмечается в сообщении.

"Таким образом, производство молочной продукции осуществляется в неизвестных условиях и неустановленном месте. В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции данная информация направлена в правоохранительные органы Тульской области для принятия соответствующих мер", - рассказали в Управлении.

Также в Роспотребнадзоре попросили жителей информировать в случае обнаружения фактов "фальшивки". Это можно сделать, позвонив в отдел надзора по гигиене питания (тел. 260-42-02, 266-98-47).

"Напоминаем, что каждая единица молочной продукции подлежит маркировке цифровым кодом, который позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе — от изготовителя до потребителя. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Покупатели всегда могут самостоятельно проверить легальность оборота молочной продукции при помощи мобильного приложения "Честный знак", - подчеркнули в ведомстве.

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