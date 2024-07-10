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Облправительство Власть и политика

Корпорацию развития Самарской области возглавил тульский чиновник

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового генерального директора Корпорации развития Самарской области. Пост занял Иван Манаев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Иван Владимирович 12 лет работал в системах поддержки инвестиционной деятельности и научного развития. Уверен, команда экономического блока правительства региона справится со всеми поставленными задачами", — сказал глава региона.

Ранее Иван Манаев работал в Тульской области. Он возглавлял представительство региона в Москве и возглавлял департамент инвестиционной деятельности в местной корпорации развития.

Ранее Вячеслав Федорищев назначил вице-губернаторами еще двух выходцев из Тульской области. Также его помощником по урбанистике стала специалист из Тулы.

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