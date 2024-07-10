Молодые ученые Самарского университета им. Королева удостоены медали РАН

Признание получила работа "Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения".
Президиум Российской академии наук подвел итоги конкурса за 2023 год среди молодых ученых и обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования и принял решение о присуждении медалей РАН 49 молодым ученым и 35 студентам. Всего на конкурс были поданы работы от 1483 соискателей.
Медали и премии Российской академии наук по направлению "Общая физика и астрономия" удостоена работа "Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения" молодых ученых Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва — кандидатов физико-математических наук Дмитрия Савельева, Сергея Дегтярева и Павла Хорина.
"Лазерные пучки имеют разные свойства. К примеру, есть так называемая оптическая ловушка, область со всех сторон окруженная светом. Ее можно использовать для манипулирования частицами. Наша работа направлена на создание оптических элементов для управления светом, лазерным излучением. Предлагаемые нашей научной группой специальные оптические элементы можно использовать также для достижения острой фокусировки лазерного излучения — получения очень малого фокального пятна. Что, в свою очередь, можно использовать для уплотненной записи информации на дисках или иных приложений. Управление светом и его свойствами важно и в рамках будущих работ по созданию оптического компьютера, который, как ожидается, станет следующим этапом развития вычислительной техники", — рассказал доцент кафедры технической кибернетики Дмитрий Савельев.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.