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Образование Общество

Молодые ученые Самарского университета им. Королева удостоены медали РАН

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Признание получила работа "Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения".

Фото: предоставлено Самарским университетом

Президиум Российской академии наук подвел итоги конкурса за 2023 год среди молодых ученых и обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования и принял решение о присуждении медалей РАН 49 молодым ученым и 35 студентам. Всего на конкурс были поданы работы от 1483 соискателей.

Медали и премии Российской академии наук по направлению "Общая физика и астрономия" удостоена работа "Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения" молодых ученых Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва — кандидатов физико-математических наук Дмитрия Савельева, Сергея Дегтярева и Павла Хорина.

"Лазерные пучки имеют разные свойства. К примеру, есть так называемая оптическая ловушка, область со всех сторон окруженная светом. Ее можно использовать для манипулирования частицами. Наша работа направлена на создание оптических элементов для управления светом, лазерным излучением. Предлагаемые нашей научной группой специальные оптические элементы можно использовать также для достижения острой фокусировки лазерного излучения — получения очень малого фокального пятна. Что, в свою очередь, можно использовать для уплотненной записи информации на дисках или иных приложений. Управление светом и его свойствами важно и в рамках будущих работ по созданию оптического компьютера, который, как ожидается, станет следующим этапом развития вычислительной техники", — рассказал доцент кафедры технической кибернетики Дмитрий Савельев.

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