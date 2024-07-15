Самара стала лидером по доступности новостроек среди городов-миллионников

В июне 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников составила порядка 164 тыс. рублей, что на 1,3% больше, чем в мае. Самые бюджетные квартиры продаются в Самаре. Такую статистику по запросу "Газеты.Ru" предоставили в пресс-службе компании "Яндекс. Недвижимость".

"Рост во многом обусловлен возросшим спросом на новостройки перед отменой льготной ипотеки с 1 июля и вымыванием наиболее бюджетных лотов из экспозиции. Однако, конечно, есть и случаи повышения цен девелоперами. Интересно, что рост отмечается не во всех миллионниках. Например, в Краснодаре медианная стоимость "квадрата" первичного жилья существенно снизилась в июне — на 11,6%, за счет ухода из экспозиции части лотов бизнес-класса", — отметил коммерческий директор "Яндекс. Недвижимость" Евгений Белокуров.

В Волгограде снижение составило 1,8%, в Самаре — 1,2%, в Воронеже — 0,7%, в Красноярске — 0,4%.

Самара стала лидером по наиболее доступным вариантам жилья в России. Медианная цена "квадрата" в студиях здесь составила порядка 114 тыс. рублей, а средняя полная цена лота — около 3,3 млн рублей.

Квадратный метр в "однушке" в среднем обойдется в 104 тыс. рублей, медианная полная стоимость однокомнатной квартиры находится на отметке 4,3 млн рублей. Средняя стоимость одного метра "двушки" на рынке новостроек Самары — 99 тыс. рублей при медианной цене лота 6,7 млн рублей. Цена "квадрата" в трехкомнатной квартире составляет порядка 98 тыс. рублей при средней полной стоимости лота 8,6 млн рублей.

Для сравнения: в Москве студия в новостройке обойдется в среднем в 8,8 млн рублей, "однушка" — в 14,6 млн рублей, "двушка" — в 18,3 млн рублей в среднем, "трешка" — в 28,8 млн рублей.

Исследование было проведено в июле 2024 года.