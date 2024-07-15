1133 мигрантов выдворили из страны в Самарской области с начала года

В Самарской области с начала 2024 г. выдворили из страны 1133 иностранцев — нарушителей. Об этом сообщает региональное УФССП.

Причиной высылки граждан бывших союзных республик на родину стали нарушения законодательства РФ. Так, отправились домой те, кто по истечении 90 суток был обязан покинуть страну, но вместо этого остался незаконно работать.

За последнюю неделю выдворили 35 нелегалов, в всего с начала года — 1133, из них 943 — за свой счет. Эти люди не смогут въехать в Россию в ближайшие пять лет.