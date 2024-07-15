1133 мигрантов выдворили из страны в Самарской области с начала года

В Самарской области с начала 2024 г. выдворили из страны 1133 иностранцев — нарушителей. Об этом сообщает региональное УФССП.
Причиной высылки граждан бывших союзных республик на родину стали нарушения законодательства РФ. Так, отправились домой те, кто по истечении 90 суток был обязан покинуть страну, но вместо этого остался незаконно работать.
За последнюю неделю выдворили 35 нелегалов, в всего с начала года — 1133, из них 943 — за свой счет. Эти люди не смогут въехать в Россию в ближайшие пять лет.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?