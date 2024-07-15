ХК "Лада" продлил контракт с форвардом Владиславом Червоненко

Хоккейный клуб "Лада" продлил контракт с форвардом Владиславом Червоненко — новое двустороннее соглашение будет действовать до конца сезона 2025/2026.
Прошлый сезон оказался для Владислава третьим в составе "Лады" и первым полноценным в КХЛ — проведя в общей сложности 51 матч, нападающий набрал 10 (6+4) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.
На сегодняшний день Червоненко принял участие в 55 играх в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!