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Хоккей Спорт

ХК "Лада" продлил контракт с форвардом Владиславом Червоненко

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" продлил контракт с форвардом Владиславом Червоненко — новое двустороннее соглашение будет действовать до конца сезона 2025/2026.

Прошлый сезон оказался для Владислава третьим в составе "Лады" и первым полноценным в КХЛ — проведя в общей сложности 51 матч, нападающий набрал 10 (6+4) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.

На сегодняшний день Червоненко принял участие в 55 играх в рамках Континентальной хоккейной лиги.

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