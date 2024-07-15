ХК "Лада" +1: защитник Арсений Коромыслов

На правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/2025, в ХК "Лада" переходит защитник системы петербургского СКА Арсений Коромыслов.

Коромыслов — воспитанник столичной хоккейной школы "Русь", однако свою профессиональную карьеру начал в 2019 году в молодежной команде "СКА-Варяги" и вплоть до минувшей весны играл в системе СКА. В прошлом сезоне Арсений засветился сразу в трех лигах: в КХЛ защитник провел 2 матча за СКА без набранных очков, зато за 39 игр в составе "СКА-Невы" из ВХЛ заработал 13 (3+10) баллов за результативность при показателе полезности "+6". Кроме того, Коромыслов еще выступал за "СКА-1946" и суммарно за 30 матчей в МХЛ набрал 25 (4+21) очков при показателе полезности "+29".

Отметим, что 20-летний хоккеист является обладателем Кубка Континента (2023), бронзовым призером КХЛ и чемпионата России (2023), а также двукратным обладателем Кубка Харламова (2022 и 2024).

Также Коромыслов неоднократно вызывался в сборные России всех возрастов и в 2021 году стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, а в 2022 году был выбран клубом "Сент-Луис Блюз" в четвертом раунде драфта НХЛ под общим номером 120.

Всего в КХЛ защитник провел 38 матчей и отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "+5".