Самарская область получит из федерального бюджета 54 млн руб. на строительство кинотеатров

В Самарской области появятся шесть новых современных кинотеатров. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн руб., сообщает региональный минкульт.
Фонд кино подвел итоги конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны. Финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 93 организации из 36 субъектов Российской Федерации. В их числе шесть учреждений культуры Самарской области.
Красноармейский МБУ "Межпоселенческое управление культуры", МБУК ЦКД "Восход" м. г. т. Петра-Дубрава, МБУК "Борский межпоселенческий районный Дом культуры", ФГБОУ ВО Самарский ГАУ п. г. т. Усть-Кинельский" и два коммерческих кинозала в Похвистнево.
В новых кинозалах будет осуществляться показ современных, культовых фильмов и мультфильмов. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить кинозалы по "Пушкинской карте".
Последние комментарии
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Хорошее дело.
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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?