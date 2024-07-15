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Кино Культура

Самарская область получит из федерального бюджета 54 млн руб. на строительство кинотеатров

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области появятся шесть новых современных кинотеатров. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн руб., сообщает региональный минкульт.

Фонд кино подвел итоги конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны. Финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 93 организации из 36 субъектов Российской Федерации. В их числе шесть учреждений культуры Самарской области.

Красноармейский МБУ "Межпоселенческое управление культуры", МБУК ЦКД "Восход" м. г. т. Петра-Дубрава, МБУК "Борский межпоселенческий районный Дом культуры", ФГБОУ ВО Самарский ГАУ п. г. т. Усть-Кинельский" и два коммерческих кинозала в Похвистнево.

В новых кинозалах будет осуществляться показ современных, культовых фильмов и мультфильмов. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить кинозалы по "Пушкинской карте".

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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