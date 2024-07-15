Самарская область получит из федерального бюджета 54 млн руб. на строительство кинотеатров

В Самарской области появятся шесть новых современных кинотеатров. На эти цели из федерального бюджета выделят 54 млн руб., сообщает региональный минкульт.

Фонд кино подвел итоги конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах страны. Финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 93 организации из 36 субъектов Российской Федерации. В их числе шесть учреждений культуры Самарской области.



Красноармейский МБУ "Межпоселенческое управление культуры", МБУК ЦКД "Восход" м. г. т. Петра-Дубрава, МБУК "Борский межпоселенческий районный Дом культуры", ФГБОУ ВО Самарский ГАУ п. г. т. Усть-Кинельский" и два коммерческих кинозала в Похвистнево.

В новых кинозалах будет осуществляться показ современных, культовых фильмов и мультфильмов. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить кинозалы по "Пушкинской карте".