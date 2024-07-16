В ГУ МВД по Самарской области появился новый начальник

Начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Самарской области стал Олег Клейменов. Соответствующая информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Олег Клейменов родился в 1972 году в Тольятти.

"В 1981 году переехали с семьей жить в Узбекистан, там закончил школу и поступил в Ташкентское высшее общевойсковое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина. В органах внутренних дел с 2003 года. Проходил службу в различных подразделениях органов внутренних дел Самарской области, в том числе на руководящих должностях", — сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, полковник Клеймёнов возглавлял межмуниципальный отдел МВД "Кинельский", а потом отдел в Новокуйбышевске.

Известно, что полицейский женат и воспитывает четверых детей.