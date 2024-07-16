В Самарской области "Гаражная амнистия" набирает обороты

486 земельных участков и 357 гаражей зарегистрировал во втором квартале 2024 г. самарский Росреестр в рамках "гаражной амнистии", что на 33% больше, чем в начале года.

За весь период действия амнистии на территории Самарской области было зарегистрировано 3 тыс. земельных участков и 1862 гаража.

С 1 сентября 2021 г. в России действует Федеральный закон от 05.05.2021 г. № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", так называемый "гаражная амнистия", который позволяет гражданам оформить в собственность в упрощенном порядке не только гаражи, но и землю под ними — бесплатно.

Легализация построек позволит государству иметь более полные данные о застройке территории, что, в свою очередь, поможет улучшить планирование городского развития и обеспечить необходимые условия для безопасности и комфорта жителей. Кроме того, возможность легализации гаражей может способствовать улучшению инфраструктуры и общественных сервисов.