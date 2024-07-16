В Самарской области "Гаражная амнистия" набирает обороты

486 земельных участков и 357 гаражей зарегистрировал во втором квартале 2024 г. самарский Росреестр в рамках "гаражной амнистии", что на 33% больше, чем в начале года.
За весь период действия амнистии на территории Самарской области было зарегистрировано 3 тыс. земельных участков и 1862 гаража.
С 1 сентября 2021 г. в России действует Федеральный закон от 05.05.2021 г. № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", так называемый "гаражная амнистия", который позволяет гражданам оформить в собственность в упрощенном порядке не только гаражи, но и землю под ними — бесплатно.
Легализация построек позволит государству иметь более полные данные о застройке территории, что, в свою очередь, поможет улучшить планирование городского развития и обеспечить необходимые условия для безопасности и комфорта жителей. Кроме того, возможность легализации гаражей может способствовать улучшению инфраструктуры и общественных сервисов.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.