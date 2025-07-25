В регионе планируется создание четырех туристических кластеров, которые станут точками роста муниципальных образований региона. Об этом говорится в Стратегии развития туризма в Самарской области до 2030 г., опубликованной на сайте областного министерства туризма.

Кластеры разместятся в следующих муниципальных образованиях:

"Жигулевская гавань" (г.о. Сызрань, Сызранский и Шигонский муниципальные районы);

"Сила Поволжья" (Сергиевский, Исаклинский и Челно-Вершинский муниципальные районы);

"Земля Жигулей" (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск);

"Дыхание Поволжья" (г.о. Жигулевск, Ставропольский и Волжский муниципальные районы).

"Совместная работа федеральных и региональных властей, предприятий естественных монополий и участников туристического рынка позволит систематически устранять административные препятствия и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, включая упрощение подключения к коммуникациям и инженерным сетям. Основными инструментами координации усилий станут разработка и внедрение комплексных планов, охватывающих стратегию развития туристической зоны, список необходимых инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также механизмы финансирования реализации данных инициатив", — говорится в документе.

Работу по развитию туристических кластеров планируется проводить в рамках следующих мероприятий:

реализация проектов по обустройству туристического кода центра города в муниципальных образованиях региона;

создание объектов отдыха и рекреации в рамках развития экологического туризма, в том числе эко-тропы, визит-центры, эко-парки;

реализация проектов, направленных на развитие пляжных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, создание и развитие национальных туристских маршрутов, приобретение туристского оборудования;

увеличение номерного фонда путем привлечения в регион новых отельных сетей и (или) развитие действующих, включая в том числе их реновацию, а также реализация инвестиционных проектов по созданию коллективных средств размещения (гостиницы, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха);

строительство парков развлечений, акватермальных комплексов, туристских медицинских центров, горнолыжных объектов;

создание автомобильных туристических маршрутов, в том числе с организацией на них многофункциональных зон дорожного сервиса.

Разработчики документа также отметили, что в последние годы особенно остро проявилась проблема отсутствия в Самарской области современного конгрессно-выставочного центра. Без специализированного объекта регион теряет возможность проводить крупные международные конференции, форумы и выставки, которые могли бы привлечь дополнительные инвестиции и повысить узнаваемость региона. "Создание такого объекта необходимо региону и позволит привлекать в регион международные и российские ротируемые мероприятия", — указано в стратегии.