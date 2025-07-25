В регионе планируется создание четырех туристических кластеров, которые станут точками роста муниципальных образований региона. Об этом говорится в Стратегии развития туризма в Самарской области до 2030 г., опубликованной на сайте областного министерства туризма.
Кластеры разместятся в следующих муниципальных образованиях:
- "Жигулевская гавань" (г.о. Сызрань, Сызранский и Шигонский муниципальные районы);
- "Сила Поволжья" (Сергиевский, Исаклинский и Челно-Вершинский муниципальные районы);
- "Земля Жигулей" (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск);
- "Дыхание Поволжья" (г.о. Жигулевск, Ставропольский и Волжский муниципальные районы).
"Совместная работа федеральных и региональных властей, предприятий естественных монополий и участников туристического рынка позволит систематически устранять административные препятствия и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, включая упрощение подключения к коммуникациям и инженерным сетям. Основными инструментами координации усилий станут разработка и внедрение комплексных планов, охватывающих стратегию развития туристической зоны, список необходимых инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также механизмы финансирования реализации данных инициатив", — говорится в документе.
Работу по развитию туристических кластеров планируется проводить в рамках следующих мероприятий:
- реализация проектов по обустройству туристического кода центра города в муниципальных образованиях региона;
- создание объектов отдыха и рекреации в рамках развития экологического туризма, в том числе эко-тропы, визит-центры, эко-парки;
- реализация проектов, направленных на развитие пляжных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, создание и развитие национальных туристских маршрутов, приобретение туристского оборудования;
- увеличение номерного фонда путем привлечения в регион новых отельных сетей и (или) развитие действующих, включая в том числе их реновацию, а также реализация инвестиционных проектов по созданию коллективных средств размещения (гостиницы, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха);
- строительство парков развлечений, акватермальных комплексов, туристских медицинских центров, горнолыжных объектов;
- создание автомобильных туристических маршрутов, в том числе с организацией на них многофункциональных зон дорожного сервиса.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣