В Тольятти появился мурал в честь выхода "Акрона" в РПЛ

На стене одного из типовых домов на ул. Баныкина в Тольятти появился огромный мурал, созданный в честь выхода ФК "Акрон" в РПЛ, сообщает журнал "Собака". Создателями объекта являются три известных в стране художника: Саша Афикс из Санкт-Петербурга, Сева Выводцев и Клаус из Самары.

"Идея создания мурала пришла ребятам из футбольного клуба "Акрон", когда появились первые основания верить в то, что клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу. Посыл заключался в том, чтобы отразить не только непосредственные успехи игроков на поле, но и труд тренеров, работников клуба, а главное — поддержку болельщиков и зрителей. Поскольку футбол — это всегда в первую очередь люди.

Я нарисовал несколько вариантов эскиза для мурала, из которых в итоге был выбран финальный. Из-за того, что у нас с ребятами из "Акрона" очень близкие представления о том, как должна выглядеть хорошая графика для футбольного клуба, правок и долгих согласований практически не было, и оставалось только реализовать цветной эскиз на стене. Для чего были приглашены парни-художники: Саша Афикс и Клаус, которые и воплотили мою векторную графику на такой огромный формат, за что им отдельное спасибо! Эскиз был перенесен максимально близко к оригиналу", — рассказал самарский иллюстратор, креативный директор и сооснователь агентства "ТРУД" Сева Выводцев.