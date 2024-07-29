В мэрии Самары объяснили причину задержки автобусов

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В понедельник, 29 июля, жители Самары обратили внимание на задержку в работе общественного транспорта. В частности, горожане пожаловались на автобусные маршруты №№ 1, 27, 51 и 67.