16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошел мастер-класс по рисованию тигров Самарцам предлагают поучаствовать в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив В музее Эльдара Рязанова с детьми поиграют в "Старые игры о главном" Скончался самарский актер Александр Марушев Идет прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля "Музыкальное сердце театра"

Культура

В Самаре прошел мастер-класс по рисованию тигров

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Познакомила самарцев с техникой рисования больших кошек студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.

"На мастер-класс пришло очень много взрослых людей, поэтому решили не концентрироваться  на правильной отрисовке животного, а сделать акцент на арт-терапию, получение удовольствия от самого процесса и релакс", — пояснила художница.

"Очень понравилось, что даже с нулевым опытом рисования можно было создать оригинальное изображение, которое раскрыло индивидуальность каждого участника, позволило проявить себя", — отметили участники мастер-класса.

Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе, получил футболку с логотипом Штаба общественной поддержки.

Все остальные работы сразу после мастер-класса появились в выставочном пространстве Штаба  и в альбоме онлайн-конкурса "Рисуем тигра", который проходит 29, 30 и 31 июля в группе Штаба "В Контакте".  Автор работы, собравшей максимальное количество лайков, получит пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично. Итоги конкурса подведут 1 августа в 09:00.

"Впервые проводила мастер-класс на площадке Штаба общественной поддержки. Очень удобная локация, много места, хорошее освещение, есть все необходимое — и флип-чарт, и проектор. Запланировали провести еще несколько творческих мастер-классов: по рисованию фантастических рыб восковыми мелками и акварелью, по созданию эко-коллажей и попробуем свои силы в рисовании комиксов", — рассказала о планах на будущее молодая художница.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Екатерина Грачева 22 июля 2023 15:10 Татьяна Мрдуляш: "Я вместе со своей Родиной"

Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4