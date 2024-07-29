В Самаре прошел мастер-класс по рисованию тигров

Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Познакомила самарцев с техникой рисования больших кошек студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.

"На мастер-класс пришло очень много взрослых людей, поэтому решили не концентрироваться на правильной отрисовке животного, а сделать акцент на арт-терапию, получение удовольствия от самого процесса и релакс", — пояснила художница.

"Очень понравилось, что даже с нулевым опытом рисования можно было создать оригинальное изображение, которое раскрыло индивидуальность каждого участника, позволило проявить себя", — отметили участники мастер-класса.

Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе, получил футболку с логотипом Штаба общественной поддержки.

Все остальные работы сразу после мастер-класса появились в выставочном пространстве Штаба и в альбоме онлайн-конкурса "Рисуем тигра", который проходит 29, 30 и 31 июля в группе Штаба "В Контакте". Автор работы, собравшей максимальное количество лайков, получит пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично. Итоги конкурса подведут 1 августа в 09:00.

"Впервые проводила мастер-класс на площадке Штаба общественной поддержки. Очень удобная локация, много места, хорошее освещение, есть все необходимое — и флип-чарт, и проектор. Запланировали провести еще несколько творческих мастер-классов: по рисованию фантастических рыб восковыми мелками и акварелью, по созданию эко-коллажей и попробуем свои силы в рисовании комиксов", — рассказала о планах на будущее молодая художница.