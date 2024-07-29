Избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Федорищева в качестве кандидата на должность губернатора

Избирательная комиссия Самарской области после проверки всех представленных документов зарегистрировала кандидата на должность губернатора Самарской области Федорищева Вячеслава Андреевича, сообщает пресс-служба избиркома.
Напомним, на должность главы региона также подали документы Алексей Лескин, выдвинутый самарским реготделением партии КПРФ; Владимир Плякин, выдвинутый реготделением партии "Новые люди"; Степан Соловьев от партии "Зеленая альтернатива"; Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия — патриоты за правду"; Григорий Еремеев, выдвинутый "Демократической партией России"; Наталья Бисярина от ЛДПР.
Выборы губернатора Самарской области состоятся в Единый день голосования — 8 сентября.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...