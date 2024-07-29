Избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Федорищева в качестве кандидата на должность губернатора

Избирательная комиссия Самарской области после проверки всех представленных документов зарегистрировала кандидата на должность губернатора Самарской области Федорищева Вячеслава Андреевича, сообщает пресс-служба избиркома.

Напомним, на должность главы региона также подали документы Алексей Лескин, выдвинутый самарским реготделением партии КПРФ; Владимир Плякин, выдвинутый реготделением партии "Новые люди"; Степан Соловьев от партии "Зеленая альтернатива"; Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия — патриоты за правду"; Григорий Еремеев, выдвинутый "Демократической партией России"; Наталья Бисярина от ЛДПР.

Выборы губернатора Самарской области состоятся в Единый день голосования — 8 сентября.