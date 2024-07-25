Стали известны имена всех кандидатов на пост губернатора Самарской области

В избирательной комиссии Самарской области опубликовали список всех кандидатов, претендующих на пост главы Самарской области.

Напомним, накануне, 23 июля, документы для регистрации на выборы губернатора подал Вячеслав Федорищев.

Период приема документов для регистрации кандидатов закончился во вторник, 24 июля, в 18:00. Всего заявки подали семь человек, включая Вячеслава Федорищева.

В избиркоме рассказали, кто еще претендует на должность главы региона: Алексей Лескин, выдвинутый самарским реготделением партии КПРФ; Владимир Плякин, выдвинутый реготделением партии "Новые люди"; Степан Соловьев от партии "Зеленая альтернатива"; Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - патриоты за правду"; Григорий Еремеев, выдвинутый "Демократической партией России"; Наталья Бисярина от ЛДПР.

"Прием документов осуществлялся членами рабочей группы, специально образованной решением избирательной комиссии Самарской области. Вопросы о регистрации кандидатов, подавших в установленные сроки необходимые избирательные документы, будут рассмотрены на заседании регионального избиркома после проведения рабочей группой их проверки в установленном законом порядке", - рассказали в избиркоме.