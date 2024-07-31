Самарский студент разработал "теплопластырь" для защиты гаджетов и электрокаров от морозов

Студент Самарского университета имени Королёва разработал легкий и экономичный электронагреватель в виде гибкой и очень тонкой, как два листа бумаги, пленки, которую можно наклеить на предмет, нуждающийся в защите от холода.
Внутри пленки находится инновационный нагревательный элемент, сможет эффективно согреть в зимнюю стужу не только смартфоны и другую портативную электронику, но также и аккумуляторы электромобилей, что в конечном итоге поможет расширить географию использования электрокаров в России и увеличить продажи таких машин. Данный проект был успешно защищен в качестве выпускной квалификационной работы в виде студенческого стартапа.
Получать электроэнергию нагреватель будет от того самого аккумулятора, который он должен согревать — для разных устройств планируется в перспективе придумать свою собственную систему подключения и отключения нагревателя. При этом на скорость разряда аккумулятора работа экономичной "электрогрелки" повлияет в гораздо меньшей степени, чем холодная погода.
Конструкционно нагревательная пленка, общая толщина которой всего лишь порядка 0,2 мм, состоит из термостойкой полимерной основы толщиной до 50 мкм (0,05 мм) и двух тонких функциональных слоев, создаваемых с помощью вакуумного ионно-плазменного метода.
"За счет подбора специального материала и управления процессом вакуумного ионно-плазменного напыления в процессе осаждения получаются столбчатые наноструктурные кристаллиты первого слоя покрытия с очень высоким удельным электрическим сопротивлением", — рассказал разработчик нагревателя, студент четвертого курса Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королёва Булат Халитов.
По его словам, в числе конкурентных преимуществ такого нагревателя, по сравнению с подобными устройствами на рынке, — очень маленькая толщина, гибкая конструкция и малое потребление энергии из-за высокого удельного электросопротивления — около 3 Ом∙мкм. Максимально допустимая температура нагрева конструкции — 150°C. Напряжение питания может варьироваться в широких пределах — от 1 до 220 В. Срок службы такого нагревателя должен составить около 50 тысяч часов.
"Вакуумный ионно-плазменный способ получения первого функционального слоя с высоким удельным электрическим сопротивлением — в 3 раза больше, чем у нихрома — и малой толщиной резистивного слоя позволяет создавать малогабаритные плоские электронагреватели с плотностью теплового потока на уровне 1 кВт/м2, что порой просто невозможно или же очень трудоёмко создать с помощью иных технологий. Это, пожалуй, самый компактный из существующих видов электронагревателей с высоким быстродействием", — пояснил главный научный консультант проекта, старший преподаватель кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении, руководитель направления по нанесению специальных покрытий НИЧ-90 Самарского университета имени Королёва Михаил Гиорбелидзе.
Пока что создан прототип обогревателя, проведены первые испытания. Разработку планируется запатентовать.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.