В новом учебном году в ПИШ СамГМУ будут обучаться более 100 магистрантов

В Передовой медицинской инженерной школе Самарского государственного медицинского университета Минздрава России опубликованы приказы о зачислении на 1 курс магистратуры. 68 новых магистрантов будут изучать медицинскую инженерию, информатику и биотехнологии в ПИШ СамГМУ.
33 обучающихся будут осваивать программу по профилю "Инженерия искусственного интеллекта", 18 человек — по профилю "Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений" в рамках направления "Информатика и вычислительная техника". Еще 17 человек поступили на новое направление "Биотехнология" по профилю "Разработка тест-систем для диагностики in vitro". Новое направление в сфере биотехнологий позволит молодым специалистам освоить эксклюзивные компетенции в области производства диагностических систем, а также изучить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований и клинических испытаний.
Некоторые абитуриенты приняли решение о получении дополнительного образования в рамках ПИШ по собственной инициативе, а ряд магистрантов направили работодатели для освоения уникальных экспертных знаний в области медицинской инженерии и биотехнологий. В числе таких организаций компания "Открытый код", Центр гигиены и эпидемиологии, учреждения министерства здравоохранения региона и другие. Также направили на обучение в ПИШ своих сотрудников структурные подразделения СамГМУ: Научно-образовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ), Институт инновационного развития СамГМУ, Отдел развития и сопровождения медицинских информационных систем СамГМУ. По заказу министерства здравоохранения Самарской области 15 специалистов будут осваивать направление телемедицины и систем поддержки принятия врачебных решений.
Все магистранты успешно прошли внутренние вступительные испытания для кандидатов на обучение по программам магистратуры. Отбор осуществлялся по принципам перспективности, максимальности и единства требований к заявкам, и включал три ключевых этапа: подачу заявки, оценку базовых компетенций и собеседование.
Кандидаты имели возможность продемонстрировать свои знания и навыки по направлениям 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника" и 19.04.01 "Биотехнология". Каждый из участников проходил тщательное экспертное оценивание, которое включало анализ уровня освоенности базовых компетенций в области программной инженерии, а также практического опыта работы и участия в проектах, связанных с разработкой программного и аппаратного обеспечения.
"Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ предлагает образовательные программы, ориентированные на развитие навыков, необходимых в современных условиях развития медицины. Сотрудничество Школы с индустриальными партнерами и научными учреждениями обеспечивает студентам уникальные возможности для практического применения полученных знаний и участия в актуальных научных исследованиях. Поступление в ПИШ СамГМУ — это шанс стать частью динамично развивающегося сообщества медицинских инженеров. Каждому студенту мы предоставляем доступ к высококачественному образованию, к современным лабораториям и технологиям, которые откроют новые горизонты в медицинской инженерии. В новом учебном году в ПИШ СамГМУ в общей сложности будут обучаться уже 110 магистрантов", — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.
ПИШ СамГМУ была организована в 2022 г., — одна из первых среди других российских университетов. ПИШ СамГМУ создана с целью реализации принципиально новой модели инженерного образования для здравоохранения. Она нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов, для этого сегодня остро необходимо комбинированное владение инженерными и медицинскими компетенциями по направлению Life Science.
В перспективе, лабораторные корпусы Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ будут размещены на территории нового межвузовского кампуса. Создание нового кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ с 2022 по 2031 годы. Появление нового кампуса призвано способствовать взаимодействию между научным и технологическим сообществом Самарской области, развитию научного инновационного потенциала региона и страны.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.