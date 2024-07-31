В новом учебном году в ПИШ СамГМУ будут обучаться более 100 магистрантов

В Передовой медицинской инженерной школе Самарского государственного медицинского университета Минздрава России опубликованы приказы о зачислении на 1 курс магистратуры. 68 новых магистрантов будут изучать медицинскую инженерию, информатику и биотехнологии в ПИШ СамГМУ.

33 обучающихся будут осваивать программу по профилю "Инженерия искусственного интеллекта", 18 человек — по профилю "Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений" в рамках направления "Информатика и вычислительная техника". Еще 17 человек поступили на новое направление "Биотехнология" по профилю "Разработка тест-систем для диагностики in vitro". Новое направление в сфере биотехнологий позволит молодым специалистам освоить эксклюзивные компетенции в области производства диагностических систем, а также изучить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований и клинических испытаний.

Некоторые абитуриенты приняли решение о получении дополнительного образования в рамках ПИШ по собственной инициативе, а ряд магистрантов направили работодатели для освоения уникальных экспертных знаний в области медицинской инженерии и биотехнологий. В числе таких организаций компания "Открытый код", Центр гигиены и эпидемиологии, учреждения министерства здравоохранения региона и другие. Также направили на обучение в ПИШ своих сотрудников структурные подразделения СамГМУ: Научно-образовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ), Институт инновационного развития СамГМУ, Отдел развития и сопровождения медицинских информационных систем СамГМУ. По заказу министерства здравоохранения Самарской области 15 специалистов будут осваивать направление телемедицины и систем поддержки принятия врачебных решений.

Все магистранты успешно прошли внутренние вступительные испытания для кандидатов на обучение по программам магистратуры. Отбор осуществлялся по принципам перспективности, максимальности и единства требований к заявкам, и включал три ключевых этапа: подачу заявки, оценку базовых компетенций и собеседование.

Кандидаты имели возможность продемонстрировать свои знания и навыки по направлениям 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника" и 19.04.01 "Биотехнология". Каждый из участников проходил тщательное экспертное оценивание, которое включало анализ уровня освоенности базовых компетенций в области программной инженерии, а также практического опыта работы и участия в проектах, связанных с разработкой программного и аппаратного обеспечения.

"Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ предлагает образовательные программы, ориентированные на развитие навыков, необходимых в современных условиях развития медицины. Сотрудничество Школы с индустриальными партнерами и научными учреждениями обеспечивает студентам уникальные возможности для практического применения полученных знаний и участия в актуальных научных исследованиях. Поступление в ПИШ СамГМУ — это шанс стать частью динамично развивающегося сообщества медицинских инженеров. Каждому студенту мы предоставляем доступ к высококачественному образованию, к современным лабораториям и технологиям, которые откроют новые горизонты в медицинской инженерии. В новом учебном году в ПИШ СамГМУ в общей сложности будут обучаться уже 110 магистрантов", — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

ПИШ СамГМУ была организована в 2022 г., — одна из первых среди других российских университетов. ПИШ СамГМУ создана с целью реализации принципиально новой модели инженерного образования для здравоохранения. Она нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов, для этого сегодня остро необходимо комбинированное владение инженерными и медицинскими компетенциями по направлению Life Science.

В перспективе, лабораторные корпусы Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ будут размещены на территории нового межвузовского кампуса. Создание нового кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ с 2022 по 2031 годы. Появление нового кампуса призвано способствовать взаимодействию между научным и технологическим сообществом Самарской области, развитию научного инновационного потенциала региона и страны.