Дарья Касаткина потерпела поражение от Кэролайн Доулхайд на турнире в Вашингтоне

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина уступила американке Кэролайн Доулхайд во втором круге женского теннисного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне — 6:2, 5:7, 0:6, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила два часа 12 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Ее соперница не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла семь брейк-пойнтов из 17 заработанных.