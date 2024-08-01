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Максим Орешкин провел в Самарской области совещание по развитию беспилотных авиационных систем

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялось совещание под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина по вопросу развития беспилотных авиационных систем.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В обсуждении вопросов повестки приняли участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ", директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, руководитель федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, генеральный директор ООО "Транспорт Будущего" Юрий Козаренко.

Как отметил Максим Орешкин, правительство России вместе с коллегами из регионов и представителями бизнеса ведет работу по реализации нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В Самарской области, по мнению замруководителя администрации президента РФ, находится самая перспективная площадка вновь создаваемой отрасли.

"Очень отрадно, что в Самарской области этому проекту уделяется особое внимание. Буквально за последние полтора месяца был дан очень сильный импульс, который на самом деле закладывает основы для лидерства Самарской области в этом перспективном сегменте отечественной экономики, экономики будущего нашей страны", — подчеркнул он.

В ходе совещания обсудили ход реализации национального проекта, проблемные вопросы и пути их решения. О том, как выстроена работа в регионе, доложил Вячеслав Федорищев. Развитие отрасли беспилотной авиации — одна из наиболее приоритетных задач, от решения которой во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

"В целях выполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сегодня правительство Самарской области концентрирует усилия на формировании и развитии в регионе научно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем", — отметил Вячеслав Федорищев.

"За последние несколько лет была выстроена работа по интеграции Самарской области во все передовые федеральные практики, начата реализация региональной программы развития беспилотной авиации до 2030 года, установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных систем", — сообщил глава области.

Самарская область в числе пилотных регионов активно включилась в реализацию национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Создан региональный научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий БАС, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, работа по развитию отрасли продолжается.

"Понимая значимость отрасли в российском масштабе, мы развиваем межрегиональную кооперацию, объединяем усилия и компетенции в сфере беспилотной авиации совместно с Калужской и Ульяновской областями. Соответствующие соглашения за последние полтора месяца были подписаны, за ними стоит конкретная работа по кооперации предприятий, университетов", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Глава региона пригласил к технологическому сотрудничеству с Самарской областью и другие заинтересованные субъекты Российской Федерации, предприятия и отраслевые компании.
Кроме того, в рамках совещания на обсуждение экспертов был представлен ряд перспективных предложений от Самарской области.

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