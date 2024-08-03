Диана Шнайдер и Мирра Андреева пробились в финал Олимпийских игр

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали финалистками Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде, сообщает championat.com. В полуфинале они разгромили испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. В рамках поединка Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Букши и Соррибес-Тормо один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.