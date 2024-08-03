Три гандболистки "Лады" отправятся в аренду в "Университет"

Три гандболистки тольяттинской гандбольной "Лады" предстоящий сезон проведут на правах аренды в ижевской команде "Университет", сообщает пресс-служба автозаводчанок.

В столицу Удмуртии отправились из Автограда Дана Голубева, Вера Савельева и Анна Шулятьева, ставшие в минувшем сезоне серебряными призерами высшей лиги чемпионата России в составе "Лады-2". Кроме того, Голубева на самом старте предыдущего чемпионата OLIMPBET Суперлиги сыграла свой пока единственный матч за "Ладу". Причем сделала это именно в Ижевске, забив тогда "Университету" один гол. А Савельева дважды получала возможность защищать ворота главной тольяттинской дружины в начале декабря (дома с АГУ-"Адыиф" и в Москве с "Лучом").