Форвард "Лады" Дмитрий Иванов командирован в ЦСК ВВС

В рамках договора о сотрудничестве в ЦСК ВВС командирован 20-летний форвард ХК "Лада" Дмитрий Иванов.
Предыдущий сезон стал для Иванова выпускным и одновременно самым результативным в МХЛ — за 53 матча в составе молодежной команды "Ладья" нападающий забросил 20 шайб и отдал 11 голевых передач, а показатель полезности в итоге оказался равен "+18".
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