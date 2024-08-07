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Губернатор Власть и политика

Губерния окажет помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область окажет помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Курской области. Об этом заявил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Мирные жители Курской области атакованы силами ВСУ. Чудовищные события, среди пострадавших —взрослые и дети. Самарская область готова предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков", - написал глава Самарской области в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее поручение председателю правительства региона уже дано. Опыт оказания поддержки жителям приграничных районов России у губернии имеется, добавил он.

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