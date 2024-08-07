Губерния окажет помощь Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ

Самарская область окажет помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Курской области. Об этом заявил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Мирные жители Курской области атакованы силами ВСУ. Чудовищные события, среди пострадавших —взрослые и дети. Самарская область готова предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков", - написал глава Самарской области в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующее поручение председателю правительства региона уже дано. Опыт оказания поддержки жителям приграничных районов России у губернии имеется, добавил он.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...