В регионе вновь прогнозируется гроза

В четверг, 8 августа, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"В ближайшие два-четыре часа в регионе местами ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с, сильный дождь, возможен град, с сохранением ночью и днем 9 августа", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Региональное МЧС предупреждает: "Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев".