В ГАИ призвали самарских водителей скорректировать модель поведения на дороге

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.

"В настоящее время на территории региона отмечается ухудшение погодных условий, осадки в виде дождя. Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством", - отмечается в сообщении, адресованном Госавтоинспекцией жителям Самарской области.

В ГАИ напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

"Пешим участникам дорожного движения в непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части", - прокомментировали в ГАИ.