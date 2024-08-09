В ГАИ призвали самарских водителей скорректировать модель поведения на дороге

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.
"В настоящее время на территории региона отмечается ухудшение погодных условий, осадки в виде дождя. Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством", - отмечается в сообщении, адресованном Госавтоинспекцией жителям Самарской области.
В ГАИ напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
"Пешим участникам дорожного движения в непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части", - прокомментировали в ГАИ.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
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