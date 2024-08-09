Участники бизнес-смены детского лагеря в Самарской области представят свои идеи экспертам StartupSamara

Региональный центр инноваций StartupSamara организует краш-тест проектов, инициаторами которых выступят участники бизнес-смены лагеря для детей и подростков от People School Community. 12 августа эксперты по работе со стартапами ранних стадий отправятся в село Ширяево Самарской области, чтобы провести детальный разбор презентаций будущих предпринимателей, дать обратную связь о том, насколько жизнеспособными могут стать их бизнес-модели.

Проект People School Community включает в себя лагеря для детей и подростков сразу в трех городах России: Москве, Сочи и Самаре. Команда практикует индивидуальный подход к каждому ребенку, а программы смен разрабатываются совместно с психологом. Смена Business Camp для подростков от 14 до 17 лет формирует площадку для будущих предпринимателей. Во время заезда ребята проходят целый путь от идеи до создания своего собственного стартапа. Студенты слушают лекции по профориентации, истории стартапа, созданию и отрисовки логотипа компании, а также создают презентации и учатся публичным выступлениям.

"Я по-настоящему люблю то, что создала, — теплые душевные лагеря для детей, где каждый ребенок может выражать себя на сто процентов. Но у программы Business Camp есть еще и вклад в развитие предпринимательства среди подростков. Лучшие стартапы не только отмечаются наградами, но и реализуются при поддержке проекта People School Community. Ребята могут запустить свое дело с нашей помощью и начать зарабатывать первые деньги, реализуя серьезный проект", — замечает Джулия Опарина, основатель People School Community.

Перед финальной защитой проектов подростки встречаются с экспертами StartupSamara для краш-теста своих выступлений. Участники рассказывают о проработанных ими идеях, подкрепляют выступление презентацией, а эксперты дают развивающую обратную связь по улучшению питча.

Экспертами со стороны StartupSamara 12 августа выступят Лариса Шляхова, трекер ФРИИ, эксперт и спикер акселерационных программ и мероприятий для предпринимателей, руководитель StartupSamara Александр Клюкач и Вера Семыкина, руководитель образовательных программ StartupSamara.

"Мы рады зародившемуся год назад партнерству с People School Community. Команда делает полезные для детей и подростков программы, и помочь участникам бизнес-смены, поделиться с ними своей экспертизой входит в нашу миссию как института развития в регионе. По итогам краш-теста проектов мы с удовольствием приглашаем ребят на наши собственные форматы образовательных встреч. Например, участие в Марафоне генерации идей, а затем в Стартап-выходных — отличное продолжение работы над своей инициативой", — отмечает Александр Клюкач.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при партнерстве с проектом People School Community.