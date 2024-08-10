В Курумоче отменили рейс до Новосибирска

В субботу, 10 августа, произошла отмена рейса № SBI-5032 сообщением Самара - Новосибирск авиакомпании "S7" по технической причине.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на рейс было зарегистрировано 77 пассажиров. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23:20.
В аэропорт Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
"Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - отметили в транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?