В Курумоче отменили рейс до Новосибирска

В субботу, 10 августа, произошла отмена рейса № SBI-5032 сообщением Самара - Новосибирск авиакомпании "S7" по технической причине.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на рейс было зарегистрировано 77 пассажиров. Авиакомпания производит переоформление пассажиров на рейс № SBI-5034, вылет которого запланирован в 23:20.

В аэропорт Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

"Для пассажиров организована работа мобильной приемной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры", - отметили в транспортной прокуратуре.