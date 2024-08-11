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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам, причастным к Дню строителя

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 августа, в День строителя, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к строителям и ветеранам отрасли.

"Уважаемые строители и ветераны отрасли! Строительный комплекс Самарской области играет важнейшую роль в экономике региона и во многом определяет качество жизни наших граждан. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наша задача — сделать так, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, а жилищный фонд системно обновлялся. Реализуя региональную составляющую национального проекта "Жилье и городская среда", вы активно способствуете решению этой стратегически важной задачи", - сказал врио губернатора.

Он подчеркнул: в регионе строится жилье и социальные объекты, продолжается активная работа по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, благоустройству территорий.

"Следует особо отметить специалистов, которые бескорыстно помогают жителям новых субъектов России. Так, благодаря самарским строителями новый современный облик приобрели уже десятки домов и объектов социальной инфраструктуры города-побратима Снежное Донецкой Народной Республики. Работники отрасли активно помогают участникам специальной военной операции, доставляя бойцам стройматериалы и спецтехнику для успешного выполнения задач", - отметил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул, что представителей этой мирной созидательной профессии всегда отличали ответственный подход к делу, высочайшая компетентность и стремление соответствовать требованиям времени.

"Желаю вам успеха в работе, достижения новых профессиональных высот! Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!", - пожелал глава региона.

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